元AKB48でタレントの大家志津香さんが5月27日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。父親が亡くなったことを報告しました。【写真を見る】【 大家志津香 】父親の訃報を公表「父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」実家のいけす料理店「磯太郎」は兄が跡を継ぎ継続へ大家さんは「父が4月30日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくだ