5月28日、横浜エクセレンスは、トレイ・ボイド3世、エライジャ・ウィリアムス、ベンジャミン・ローソンの3選手と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身のボイドは27歳で、193センチ84キロのポイントガード。2023－24シーズンに福井ブローウィンズに加入したのち、翌シーズンに横浜EXに期限付き移籍し、チームのB2昇格の立役者となっ