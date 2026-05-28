5月28日、富山グラウジーズは、福島ファイヤーボンズへ期限付き移籍していた米山ジャバ偉生が契約満了に伴い退団し、同クラブへ完全移籍することを発表した。また、同日には福島からも2026－27シーズンの新規選手契約締結が発表されており、契約期間は2027－28シーズンまでの2年契約となる。 山梨県出身で現在24歳の米山は、190センチ95キロのシューティングガード兼スモ