5月28日、千葉ジェッツは、金近廉と瀬川琉久の2選手と、2026－27シーズンの選手契約継続が決まったと発表した。 現在23歳の金近は196センチ88キロのスモールフォワード。2022－23シーズン途中に東海大学を退学し、練習生として千葉Jへ加入すると、翌2023－24シーズンには新人賞を受賞。日本代表としても経験を積むなか、プロ3年目だった今シーズンは右肩の負傷もあ