日本精化が後場終盤に強含み４日ぶりに反発している。この日、逆構造型ペロブスカイト太陽電池正孔輸送材料「Ｓｐｉｒｏｋｉｔｅ－ＴＴＢ」（一般名「Ｓｐｉｒｏ－ＴＴＢ」）を新たに開発したと発表しており、好材料視されている。同社はこれまで、順構造型のペロブスカイト太陽電池に広く採用されている正孔輸送材料「Ｓｐｉｒｏｋｉｔｅ－ＮＳ」（一般名「Ｓｐｉｒｏ－ＭｅＯＴＡＤ」）を製造・販売し