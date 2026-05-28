武知海青（THE RAMPAGE）の1st写真集『BREATH』（主婦と生活社）が、5月29日に刊行される。発売記念イベントが5月28日にHMV&BOOKS SHIBUYAで開かれ、武知がメディア向け会見に登場した。 参考：THE RAMPAGE 神谷健太「中身のあるかっこいい男になりたい」初写真集『光と影』発売イベントで30歳の抱負を語る THE RAMPAGEのパフォーマーとしてのみならず、DDTプロレスリング所属のプロレスラーとして