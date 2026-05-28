豊和工業＝物色の矛先向かいストップ高。火器など防衛関連の製品を手掛ける企業だが、小泉進次郎防衛相が２０日に訪問したＰｒｏｄｒｏｎｅ（プロドローン、名古屋市天白区）の開発製品において、豊和工と共同開発中の投下装置を持つドローンがあることが市場参加者に徐々に認識されるようになった。小泉防衛相の視察からは時間が経過したものの、２８日にはイランによるクウェートへのドローン攻撃が伝