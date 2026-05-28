Jリーグは28日、12人の功労選手賞受賞者を発表した。功労選手賞に選出されたのは二川孝広氏、西大伍氏、MF山本康裕(EDO ALL UNITED)、砂川誠氏、工藤浩平氏、冨田大介氏、大岩剛氏、倉貫一毅氏、柏好文氏、松下裕樹氏、茂庭照幸氏、FWピーター・ウタカ(無所属)の12人となっている。功労選手賞はJリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者や、Jリーグおよび日本サッカーの発展ならびに海外においてJリ