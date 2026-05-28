[故障者情報]大分トリニータは28日、FW櫻井勇斗が大分市内の病院で右第三中手骨骨折と診断され、手術を受けたと発表した。櫻井は25日のトレーニングで負傷。桐蔭横浜大から今季加入し、J2・J3百年構想リーグWEST-Bで3試合に出場していた。