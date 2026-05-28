アルビレックス新潟は28日、ダルムシュタット(ドイツ2部)に期限付き移籍していたMF秋山裕紀が、同クラブに完全移籍することを発表した。新潟で中心選手として活躍していた秋山は、昨年7月に買取オプション付きでダルムシュタットに期限付き移籍。2025-26シーズンは公式戦34試合に出場し、4ゴール1アシストを記録した。MF古川陽介も所属するダルムシュタットはリーグ戦5位でフィニッシュ。1部昇格を逃し、来季も引き続き2部で