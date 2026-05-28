大分トリニータは28日、坡州フロンティアFC(韓国2部)との業務提携を発表した。クラブは公式サイトで「大分トリニータは、サッカーを通じて大分の活力に貢献することをクラブ理念とし、海外複数のクラブと様々な業務提携をしております。その中で今回、韓国・坡州(パジュ)に本拠地を置きますKリーグ2部坡州フロンティアFCと両クラブの発展のため、アカデミー及びスタッフの相互交流を開始いたしました」と報告している。続け