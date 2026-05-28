28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数704、値下がり銘柄数691と、売り買いが拮抗した。 個別では戸田工業、ニッカトー、豊和工業、北川精機、日本抵抗器製作所など8銘柄がストップ高。弘電社、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＫＧ情報、カネ美食品、エスビー食品など34銘柄は年初来高値を更新。ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ、ティムコ、ナ・デックス、栄電子、ダイ