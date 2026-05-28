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28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ236857 2.5 68680 ２. 日経Ｄインバ 3088812.93123 ３. 野村日経平均 26132 6.6 67640 ４. 日経ベア２ 2309977.876.8