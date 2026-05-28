28日の日経平均株価は前日比306.29円（-0.47％）安の6万4693.12円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は764、値下がりは746、変わらずは51。 日経平均マイナス寄与度は190.67円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が118.27円、イビデン が45.93円、ファナック が28.49円、フジクラ が24.74円と並んだ。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を94.53円押し上げ。次いで太陽誘電 が63