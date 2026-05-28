28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数252、値下がり銘柄数303と、値下がりが優勢だった。 個別ではデータセクション、かっこがストップ高。イーディーピー、ｉｓｐａｃｅは一時ストップ高と値を飛ばした。データホライゾン、シャノン、網屋、エクスモーション、ＳＱＵＥＥＺＥなど15銘柄は年初来高値を更新。旅工房、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ジェイフロンティア、ソラ