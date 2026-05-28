28日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.8％増の4788億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.1％増の3690億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ 、ＳＰＤＲＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ 、グローバルＸクリ&