北海道札幌市で2026年5月28日、犯罪のない安全で安心な地域づくりに受けた機運を醸成するためのイベント「道民の集い」が開かれました。イベントには防犯ボランティアや警察関係者が参加し、特殊詐欺被害や、子どもと女性に対する犯罪の防止に向けた機運を高めていました。道内の2026年の特殊詐欺被害額は4月末時点で約18億7000万円に上り、過去最悪の被害となった2025年の約1.8倍（同時期比）のペースで増加しています。道