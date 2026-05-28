「あなたの電話番号と名前が詐欺関係のリストに載っている」とするうその電話を発端に防府市に住む70代の女性が現金4200万円をだまし取られる被害にあいました。警察によりますと2026年3月3日、防府市に住む70代の女性の固定電話に、運送会社を名乗る人物から電話があり「あなたの電話番号と名前が詐欺関係のリストに載っている」、「電話を警察に転送します」などと言われました。その後、警視庁の警察官を名乗る男からメッセ