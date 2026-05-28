NHKの音楽番組『Venue101』の特別版『Venue101 EXTRA』の公開収録が、6月27日に東京・NHKホールで開催される。第2弾出演アーティストとしてNCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosukeの出演が発表された。【写真多数】わちゃわちゃ楽しそう！ショッピングを楽しむNCT WISH毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが