ロッテは29日からマリーンズストア各店で阪神との交流戦コラボグッズを販売すると発表した。29日から31日は日本生命セ・パ交流戦2026の阪神戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「トラッキー」をあしらったデザインをはじめ、計6種類のラインナップを用意している。＜マリーンズ×タイガース交流戦コラボグッズ商品詳細＞・Tシャツ（サイ