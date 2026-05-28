28日午後、大阪府藤井寺市の中学校で教室内で催涙スプレーを生徒が噴射したといい、周囲にいた生徒ら5人が病院へ搬送されました。いずれも軽傷と見られています。 28日午後1時15分ごろ、藤井寺市林にある「藤井寺市立第三中学校」で「催涙スプレーを生徒がまいた」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、中学3年生の教室で、生徒が催涙スプレーを噴射したといい、噴射した生徒を含む、いず