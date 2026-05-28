◇ナ・リーグドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に3回の守備から途中出場。メジャーで初めて左翼を守り、好守備を見せた。キムは2回の打席で左太ももを負傷したT・ヘルナンデスに代わって、3回表から左翼を守った。7回にカストロのフェンス際の打球を好捕。打撃でも4回2死から中前打を放つと、スミスの