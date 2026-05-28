“農業俳優”として知られる工藤阿須加（34）の父で、プロ野球の西武、ダイエー（ソフトバンク）、巨人などで選手・監督として活躍した工藤公康氏（63）が26日、自身のインスタグラムを更新。西武ライオンズの“第2次黄金期”を共に築いた渡辺久信氏（60）とともに畑作業をする貴重な2ショットを披露した。【写真】「激アツなお二人」山梨の農園で爽やかな笑顔を見せる工藤公康＆渡辺久信両氏公康氏は、現在は息子の阿須加とと