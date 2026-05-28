女優の佐藤仁美（46）が28日、自身のインスタグラムを更新。自宅の家賃が値上げされたことを伝えた。佐藤は「久しぶりのステーキとハンバーグ」と書き出し、注文したメニューの写真をアップ。「半々にしたら中々のボリュームだったお肉はいつもマスタードで食べてます」とし、ハッシュタグで「いきなりステーキ」と添えた。しかし「ねー」と一転し、「家賃値上げされてたの」と告白。「しばらくたってから気づいた更新契