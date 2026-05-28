お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が28日、自身のXを更新。相方金ちゃんや先輩達と大乱闘になり“逮捕寸前”の事態になったことを告白した。良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」とコンビの芸風に触れつつ、過去の衝撃エピソードを切り出した。そして「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう。反