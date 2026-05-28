シンガー・ソングライターのキタニタツヤ（30）が28日、東京・上野の森美術館で「大ゴッホ展夜のカフェテラス」（29日から）の取材会に出席した。同展のテーマソング「肺魚」を書き下ろした。絵画展のテーマソングは初めて担当し、「すばらしい体験をした後に僕の曲を聴いていただくこともあると思うので、絵を見終わった後の余韻を僕の音楽で汚してはいけない、と勝手にプレッシャーを感じていた」と明かした。「それほどゴッホ