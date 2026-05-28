5月26日、フリーアナウンサーの宮根誠司が、『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、読売巨人軍の阿部慎之助前監督の逮捕劇に言及した。しかし、番組内での “ある発言” が波紋を呼んでいる。阿部前監督をめぐる騒動は、25日の夜に自宅で起きた。「2人の娘の姉妹げんかを注意したところ、18歳の長女に言い返され、阿部さんが暴力を振るったとして現行犯逮捕されました。長女が『父親に暴行を受けた』と児童相談所に相談