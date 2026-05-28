5月15日、東京・赤坂に現れたのは俳優の神木隆之介と中村倫也だ。「#君のクイズ」と書かれた黒色のパーカーを着用し、スタッフに囲まれながら笑顔を見せていた。同日、映画『君のクイズ』の公開記念にあわせ、朝からTBS系番組を次々と回る “電波ジャック” をおこなっていたのだ。「同映画は、小川哲氏の同名小説を原作にしたクイズ番組を舞台にしたミステリー作品です。対戦相手が問題を聞く前に正答した不可解な出来事の真相