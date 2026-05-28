マウスコンピューターは5月28日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」より、Intel B860Mチップセットをベースに、Core Ultra 5 250K PlusならびにCore Ultra 7 270K Plusを採用するデスクトップ型ゲーミングPC「G TUNE DGシリーズ」の新モデルを発表した。即日販売を開始し、価格はBTO構成によるが369,800円から。DDR5メモリやPCIe 5.0に対応するIntelの最新プラットフォームにより、高速なデータ処理を実現。CPUにはバランスの