1976年から1981年にかけてアメリカABCで放送されたドラマ『チャーリーズ・エンジェル』で、エンジェルの一人、ケリー・ギャレットを演じたジャクリーン・スミス。80歳になっても変わらぬ美貌を誇る彼女が、その秘訣を明かした。【写真】80歳のジャクリーン・スミス、変わらぬ美しさを披露初代エンジェル、ケイト・ジャクソンの姿も先日ニューヨークにて、大ヒットクライムドラマの文化的遺産を称えるPaley Honors Spring Gal