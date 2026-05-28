水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第9話が27日深夜に放送され、復讐へ突き進む佳乃（篠田）の姿が描かれると、ネット上には「怖すぎるって」「もうホラードラマだよ」「マジでホラー回…」などの声が集まった。【写真】篠田麻里子の怪演にネット「もうホラーだよ」『サレタ側の復讐』第9話より夫・将生（落