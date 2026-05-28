◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順が２８日に発表され、トライアルの青葉賞を制したゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は７枠１４番に決まった。フルゲートが１８頭になった９２年以降では９５年タヤスツヨシ、１５年ドゥラメンテと２勝を挙げる。上原佑調教師は「前走も外枠（８枠１６番）でしたし、真ん中よりも外めがいいと思っていたので、