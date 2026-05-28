昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、元タレントの父・中川勝彦さんの出演映画を鑑賞したことを明かした。２８日までに自身のインスタグラムで「今日は桂子さんと父中川勝彦が４０年以上前に、出演した映画を観に行きました」と明かし、「手塚眞監督が、父の写真をくださいましたはじめてみる写真に出会えるってすごい！ありがとうございます」と亡き父の写真を披露。「わたしは９歳で父を