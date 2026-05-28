ニューカッスル所属のイングランド代表MFアンソニー・ゴードン（２５）のバルセロナ移籍が確定したことが明らかになった。英ＢＢＣなどが報じた。ゴードンが所属するニューカッスルとバルセロナの間で移籍金８０００万ユーロでの合意が成立。これで今夏に注目された２５歳のイングランド代表MFの移籍が早々と決まったという。ニューカッスルは２０３０年までの契約となっていたゴードンの移籍に関し「うちが希望する移籍金満額