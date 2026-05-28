北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２８日、千葉市内で合宿３日目を行った。この日はＭＦ遠藤航、ＤＦ冨安健洋、板倉滉が新たに合流し、１６人でミニゲームなどで調整した。試合後に取材対応した冨安（アヤックス）は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来の代表活動となり「トレーニングに入る前までは少しソワソワしていたが、練習に入れば、しっかり集中してみんなと楽しくサッカーができた」と充実した表情を浮か