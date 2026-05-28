◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２８日、美浦トレセン世代の頂点を決める日本ダービーの出走馬１８頭と枠順が５月２８日、確定した。スプリングＳを制したアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は５枠９番に入った。フルゲートが１８頭立てになった９２年以降、勝利がない馬番で、９番枠の勝利は１９６６年テイトオーまでさかのぼる。だが、手塚久調