俳優の桐谷健太が２８日、都内で「Ａｕｄｉｂｌｅ」プレス発表会に出席した。桐谷はＡｕｄｉｂｌｅのオーディオブック「五分後の世界」（村上龍作）の朗読を担当。「初めて小説を読んだのが１８、１９歳ぐらいに村上龍さんの『コインロッカーベイビーズ』を読んで、そこから村上龍さんの作品を沢山読ませていただいて、５分後の世界もその中の一つだった」と感慨深げ。朗読のオファーを受けた際の心境を「本当に縁を感じまし