日本テレビ系「月夜行路―答えは名作の中に―」（水曜・後１０時）にバブリー役で出演している役者の真田怜臣（さなだ・れお、３７）に注目が集まっている。２７日に放送された第８話は、ルナ（波瑠）のバーで働くバブリー（真田）が中心のストーリー。ルナはトランスジェンダー女性という設定だが、バブリーもまた、生まれた時の体の性別は男性で、現在は女性として生きているという設定だ。ネット上では真田に注目が集まり