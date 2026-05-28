本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。4番手として登板し、キャリア初セーブを挙げたカイル・ハート投手も大谷に賛辞を並べた。大谷は初回、2死から3番ラムフィール