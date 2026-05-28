ロシア出身のスーパーモデル、ナタリア・ヴォディアノヴァ（44）が、第6子を妊娠していることが明らかになった。夫で実業家のアントワーヌ・アルノー（48）との間では3人目の子どもとなる。 【写真】さすがスーパーモデル！ポーズも決まってます 仏版ヴォーグ誌がSNSで発表したもので、編集責任者クレール・トムソン＝ジョンヴィルは、年初のファッションウィー