ベストイレブンと得点王に輝いたINAC神戸FW吉田莉胡WEリーグの2025-26シーズンの表彰式にあたる「WEリーグアウォーズ」が5月26日に東京都内で開催された。16ゴールで初のベストイレブンと得点王に輝いたFW吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）は「点を取ることにフォーカスして試合に臨めた」と、移籍初年度での個人タイトル獲得について話した。今季に向けてINACへ移籍加入した吉田は埼玉県出身で、ちふれASエルフェン埼玉の下部組