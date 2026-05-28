記事ポイントSamansa Mos2がディズニー映画『ピノキオ』のコレクションを2026年6月4日（木）に発売猫キャラクター「フィガロ」の刺繍入りTシャツやフェイスポーチなど全4型展開全国店舗および「CAN ONLINE SHOP」・ZOZOTOWNほかECサイトで購入できます ディズニー映画『ピノキオ』の温かみあるクラシックな世界観が、レディースブランドのデザインとして2026年6月4日（木）に登場します。Samansa Mos2（サマンサ モスモス）が