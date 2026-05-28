通信関連の見本市「モバイル・ワールド・コングレス（ＭＷＣ）２０２６」で展示された小米（シャオミ）の電気自動車（ＥＶ）。（３月２日撮影、バルセロナ＝新華社記者／程敏）【新華社北京5月28日】中国のスマートフォン大手、小米集団（シャオミ）が26日に発表した2026年第1四半期（1〜3月）決算は、売上高が前年同期比10.9％減（前期比15.2％減）の991億4200万元（1元＝約24円）、純利益が56.5％減（同27.6％減）の47億3500