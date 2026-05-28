フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式を終えて感想をつづりました。日本時間26日のドジャース対ロッキーズ戦の始球式に登場したりくりゅうペアは、2人で考えたという木原選手が三浦選手をチェアリフトで持ち上げ、そこから捕手を務めたロバーツ監督へ投げる2人ならではの投球方法に球場は盛り上がりました。その後は山本由伸投手と佐々木朗希投手とも対面。ミラノ・コルティナ五輪のペア