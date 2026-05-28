声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。海外まで応援にいく親交が深いアスリートを明かした。この日はテレビアニメ「アンパンマン」などで長らく共演する声優の山寺宏一とともに出演。山寺は「戸田さんの交友関係の広さはね、本当に。芸人さん、俳優さん、アスリート…」と感心しきり。「カズさんとずっと仲良くしてらっしゃって」とJ3福島のFW三浦知良との交