シンガー・ソングライターのキタニタツヤが28日、東京・上野の森美術館で行われた『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』（あす29日〜8月12日開催）の取材会に出席。ファン・ゴッホとの会話の妄想を繰り広げた。【写真】ゴッホの絵画と共に…シックな黒衣装で登場したキタニタツヤ本展のためのオリジナル楽曲「肺魚」について、キタニはファン・ゴッホの作品や人生からイメージをふくらませたといい、今回約20年ぶりに来日した不朽の