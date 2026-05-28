タレントのカンニング竹山が２８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について「本当に逮捕案件だったのか？」との思いを訴えた。この日は阿部元監督の復帰を求める署名が１０万人を超えたというニュースを伝えた。竹山は「子供がいないから説得力がないかもしれないが」と前置きした上で、「この問題、みんな本音で話せない気がする。なぜならみんな、暴力はダメだと分か