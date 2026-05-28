イラン国営テレビは、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イランがホルムズ海峡を通過する船舶の管理を行うなどとしています。【映像】イラン・テヘランの様子イラン国営テレビは27日、両国が調整している覚書の枠組みに関する非公式の草案を入手したと伝えました。草案には、アメリカがイラン周辺から軍を撤退させ海上封鎖を解除する一方、イランはホルムズ海峡を通過する商船の数を、1か月以