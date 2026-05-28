東京・新宿区にある酒の販売などをする会社に押し入った強盗未遂事件で、逃走していた実行役の男が新たに逮捕されました。【映像】逃走していた実行役の中川容疑者中川晴容疑者（20）は4月、仲間と共謀し新宿区にある酒の販売などをする会社の事務所に侵入し、男性従業員に暴行を加えて金品を奪おうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、実行役の中川容疑者はすでに逮捕されている別の実行役の同級生から事件に