文学座が、秋元松代の代表作の一つ、「かさぶた式部考」を上演する。全国各地に残る「和泉（いずみ）式部伝説」に着想を得た物語だ。演出を手がける松本祐子と、和泉式部の末裔（まつえい）を名乗る智修尼（ちしゅうに）役の森寧々に聞いた。（小間井藍子）平安時代の歌人、和泉式部。全身かさぶたにおおわれた彼女が薬師如来によって救済されたという民間伝承を基に秋元が書いた戯曲は、１９６９年に演劇座で初演され、９０年